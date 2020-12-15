Владивосток, 15 декабря, 2020, 04:43 — ИА Регнум. В Приморье граница в Китай остаётся закрытой с 11 декабря на двух пунктах пропуска «Пограничный» и «Полтавка» — проезда ожидают более 350 большегрузных автомобилей.

Фото предоставлено пресс-службой Уссурийской таможни Пункт пропуска «Пограничный»

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Утром 15 декабря перед пунктом пропуска «Полтавка» по-прежнему стоит 124 большегруза, в «Пограничном» — 159, перед «Краскино» — 71 автомобиль. С утра открыли проезд через пункты «Краскино» и «Турий Рог». 14 декабря через «Краскино» в КНР выехало 24 машины, вернулись в Россию — 23, пишет ИА PrimaMedia.

Как сообщало ИА REGNUM, причиной закрытия границ стали несколько случаев выявленных заражённых коронавирусом китайцев в провинции Хэйлунцзян. Временно приостановлена работа всего общественного транспорта.

На сколько затянутся ограничения для проезда транспорта через российско-китайскую границу — пока не известно.