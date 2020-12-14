Москва, 14 декабря, 2020, 22:57 — ИА Регнум. Предложение регулировать цены на социально значимые продукты при их повышении на 10% вместо нынешних 30%, во многом рациональное, но существенно запоздалое, считает председатель движения «Гражданская солидарность», президент Центра социальных и политических исследований «Аспект» Георгий Федоров. Об этом он заявил ИА REGNUM сегодня, 14 декабря, комментируя предложение Минэкономразвития дать правительству право установить планку колебаний цен на социально значимые товары в 10%.

Дарья Антонова ИА REGNUM Продуктовый магазин

«К сильнейшему стрессу от пандемии псевдо-эффективные менеджеры из Минэкономразвития и прочих профильных структур добавили ещё порцию стресса от скоростного роста цен. Сами они думать не привыкли — им нужны мощные пинки сверху, желательно с публичной выволочкой, — отметил Федоров. — Полагаю, что эта «запоздалость» вовсе не случайная. Покупательские возможности у россиян буквально рухнули и, соответственно, взлетевшие из-за коррупции цены скоро должны были сами собой пойти вниз. Поэтому определённым интересантами выгодно, чтобы регулирование началось именно на пике — когда высокие цены можно фактически продолжать удерживать административными методами».

По его словам, у «запоздалости» могут быть и другие причины. «Граждане уже успели испытать очередной шок, что напрямую отразится и на здоровье, и на работоспособности, и на социальных настроениях. Тут возникает закономерный вопрос: может, кто-то намеренно создавал дополнительную волну стресса для россиян? Если бы эти меры принимались профилактически, они были бы позитивны. Однако в нынешней ситуации они, скорее, будут играть на руку тем, кто извлекает прибыль от искусственной накрутки цен. Разумеется, в плюсе не отечественные производители, а владельцы сетевого бизнеса. Регулирование цен на первое необходимое целесообразно лишь как исключение и только на основе реальных рыночных цен, а не взвинченных коррупционерами», — пояснил эксперт.

Он сомневается, что идея снизить планку колебаний цен на социально значимые товары пришла в голову кому-то в Минэкономразвития. «Сами они на созидание в принципе вряд ли способны. У них в приоритете — KPI-пустышки, никак не связанные с действительностью. Скорее всего, «тормозным» клеркам мысли спустили сверху «старшие товарищи». А вот почему эта инициатива родилась именно на пике цен — должны проверить антикоррупционные структуры. Недопустимая медлительность или просчитанный интерес? Нынешняя ситуация показала, что Мишустину пора заняться кадровым вопросом в госструктурах, создав разумный баланс управленцев и отраслевых профессионалов с реальным опытом работы на местах. А то в наших министерствах и ведомствах толпы молодых менеджеров и экономистов преимущественно с тренинговым образованием по западному образцу. Отраслевых знаний — ноль, понимания системной работы на разных уровнях — ноль, личного опыта «на земле» — ноль. В итоге они не могут эффективно организовать работу ни в повседневном режиме, ни — тем более — в кризисной ситуации. Их «эффективность» только на бумаге, а к жизни она имеет весьма условное отношение», — полагает Федоров.

Он обратил внимание, что много вопросов вызывает деятельность экспертных и общественных советов при министерствах и иных госструктурах. «Как они допустили нынешнюю ситуацию с весомым ростом цен при резком падении доходов населения? Почему своевременно не дали чиновникам разумных рекомендаций? Ответ понятен — такие советы действуют по принципу «все одобрям-с», там изначально исключена или до предела минимизирована реальная вариативность мнений, да и в принципе все живое. Теперь совершенно очевидно, что пришло время пересмотреть подход к экспертным и общественным структурам при госорганах», — добавил он.