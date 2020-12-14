Омск, 14 декабря, 2020, 21:35 — ИА Регнум. Представитель Медицинско-санитарной части №4 (МСЧ-4) в Омске Дмитрий Филатов не смог предоставить документы о выдаче средств индивидуально защиты медработникам в мае 2020 года, сообщает агентство «Красная весна».

Gazprom-neft.ru Работа медиков Омской областной клинической больницы

14 декабря в Ленинском районном суде города Омска прошло второе заседание по делу о смерти лаборанта омской МСЧ-4 Екатерины Лютиковой от профессионального заболевания. Дочь погибшего от COVID-19 медика Елена Лютикова пытается взыскать с больницы компенсацию морального вреда.

Однако представитель МСЧ настаивает, что заражение коронавирусом произошло по причине несоблюдения правил личной гигиены. Дочь погибшего лаборанта утверждает, что работники МСЧ не получили средства индивидуальной защиты (СИЗ).

На соответствующий вопрос суда Филатов ответил, что в больнице нет журнала выдачи СИЗ с подписями работников за полученные ими спецкостюмы. По его словам, есть журнал медиков, выполняющих работы в «красной зоне».

Представитель больницы также затруднился ответить на вопросы судьи о спецоценках, графиках работы медиков, расписаниях дежурств и проведении должностных инструкций. Он пообещал уточнить все вопросы у соответствующего специалиста.

Елена Лютикова также утверждает, что её мать не единственный работник МСЧ, заразившийся коронавирусом. Филатов это отрицает. «Какие сотрудники заразились? Фамилии? Сколько их, количество? А я скажу, что никто не болел! «, — приводит слова Филатова истец.

Для прояснения вопросу суд направит запрос в Фонд социального страхования, куда работники МСЧ-4 обращались за компенсацией. Это поможет прояснить ситуацию с реальным количеством медиков МСЧ-4, заразившихся коронавирусом.

Напомним, лаборант омской МСЧ-4 Екатерина Лютикова скончалась 27 мая 2020 года. Женщине было 59 лет. Ранее комиссия признала, что заражение произошло на рабочем месте.

Однако руководство больницы настаивает, что заражение опытного работника с 39-летним стажем произошло из-за несоблюдения правил личной гигиены.