Женева, Швейцария, 14 декабря, 2020, 21:32 — ИА Регнум. Всемирная организация здравоохранения пока не располагает доказательствами того, что новая мутация коронавируса SARS-CoV-2, обнаруженная в Великобритании, серьёзно влияет на структуру вируса. Об этом заявила 14 декабря глава подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария ван Керкхове.

Tim Dennell Шеффилд, Великобритания

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По её словам, специалисты организации внимательно отслеживают все выявляемые мутации коронавируса на предмет изменений, которые могут нейтрализовать антитела.

«На данный момент нет свидетельств того, что эта мутация как-то иначе себя ведёт. Но необходимо проявлять осторожность в оценке ситуации», — сказала представитель ВОЗ.

Напомним, ранее сегодня министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкоксообщил об обнаружении британскими учёными нового типа коронавируса, который отличается ускоренным распространением.