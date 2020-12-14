Вашингтон, 14 декабря, 2020, 21:24 — ИА Регнум. Санкции против Управления оборонной промышленности Турции ввели США, сообщили 14 декабря в пресс-службе американского минфина.

ИА REGNUM С-400

Уточняется, что под санкции попал персонально глава управления Исмаил Демир, а также и ещё трое его соотечественников.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган, узнав о планах Вашингтона ввести санкции против Демира и его ведомства из-за покупки Турцией российских зенитных ракетных комплексов С-400, заявил, что США, очевидно, забыли об уважении к своему партнёру по НАТО.