Кострома, 14 декабря, 2020, 20:55 — ИА Регнум. Чиновников костромской администрации подозревают в превышении полномочий. Об этом со ссылкой на информацию следственного управления Следственного комитета России по Костромской области сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Мост в Костроме

СКР возбудил уголовное дело по материалам, предоставленным региональным управлением ФСБ и прокуратурой. По данным следствия, с 2016 по 2019 годы костромская администрация неправомерно заключала муниципальные контракты на экспертизу проекта и сметы капитального ремонта моста через Волгу.

«На основании экспертизы, выполненной не уполномоченной на то организацией, должностными лицами из числа сотрудников функциональных органов администрации города были приняты и оплачены работы с необоснованным завышением ее стоимости по муниципальным контрактам. В результате муниципалитетом были неправомерно израсходованы бюджетные средства в сумме 7,9 миллиона рублей», — говорится в сообщении.

Напомним, капитальный ремонт единственного в Костроме автопешеходного моста через Волгу производился с 2017 по 2018 года. Конкурс на проведение работ выиграло ООО «ММС». Спустя 1,5 года после завершения ремонта подрядчик заявил о сложном финансовом положении, а на мосту появились дефекты — автовладельцы начали жаловаться на состояние деформационных швов переправы, а власти начали выявлять дефекты асфальтобетонного покрытия и водоотведения.

Основную часть средств на ремонт моста в рамках государственной программы «Развитие транспортной системы» выделил федеральный бюджет. Цена работ составила 697 миллионов рублей.