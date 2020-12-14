Москва, 14 декабря, 2020, 20:52 — ИА Регнум. Законопроект, направленный на совершенствование системы налоговых вычетов по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ) за счет повышения эффективности и автоматизации процессов их предоставления налогоплательщикам, передает корреспондент ИА REGNUM 14 декабря.

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Предлагается упростить порядок получения налогоплательщиками следующих налоговых вычетов: имущественных — по расходам на приобретение жилья и погашение процентов по целевым займам (кредитам); инвестиционных — по операциям, учитываемым на индивидуальном инвестиционном счете, а также автоматизировать процессы налогового администрирования в этой части.

Упрощенный порядок получения этих налоговых вычетов предполагает бесконтактное взаимодействие налогоплательщиков физических лиц с налоговыми органами через личный кабинет налогоплательщика на сайте ФНС и автоматизированную проверку налоговым органом права на получение налогового вычета. Такой порядок исключает необходимость заполнения налоговой декларации по НДФЛ (3-НДФЛ) и представления в налоговый орган подтверждающих документов в целях получения таких вычетов.

«Обязанность налогоплательщиков — физических лиц по документальному подтверждению своего права на налоговые вычеты предлагается заменить автоматизированной системой обработки поступившей в налоговые органы информации о расходах на приобретение недвижимого имущества и погашение процентов по ипотеке, а также о сумме денежных средств, внесенных на индивидуальный инвестиционный счет, — в рамках информационного взаимодействия налоговых органов с внешними источниками данных — банками (участниками рынка ценных бумаг), отвечающими установленным требованиям для участия в правилах обмена информацией с налоговыми органами», — отмечается в сопроводительных документах.