Кострома, 14 декабря, 2020, 20:45 — ИА Регнум. В декабре школьным питанием были довольны 80% костромских родителей. Об этом на еженедельном совещании в администрации региона сообщила уполномоченный по правам ребенка в Костромской области Татьяна Быстрякова. Она отметила, что в начале ноября этот показатель составлял «чуть менее 70%».

Admomsk.ru Школьное питание

С начала учебного года в Костромской области прошли проверки качества и организации питания учеников начальных классов. По итогам мониторинга 60 поваров отправили на курсы повышения квалификации, в Костроме из единого меню исключили повторяющиеся блюда, ещё в 83 школах меню изменили с учётом пожеланий родителей учащихся.

Напомним, с 1 сентября бесплатное горячее питание в Костромском регионе получает 31 тысяча школьников 1−4 классов. На эти цели из федерального бюджета регион получил 125 млн рублей, ещё 6,6 млн рублей были привлечены из областной казны. Для обеспечения единого подхода в Костромской области разработали типовое меню, составленное «с учетом физиологических потребностей детей в основных пищевых веществах». В рацион включены рыбные, мясные, молочные, творожные блюда, фрукты.