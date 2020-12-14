Сыктывкар, 14 декабря, 2020, 20:34 — ИА Регнум. В Коми первыми прививку от COVID-19 сделали сотрудники республиканской клинической больницы, которые непосредственно контактируют с ковидными пациентами. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве региона.

Вакцинация

«Первая партия вакцины «Спутник V» в количестве 300 доз уже поступила в Сыктывкарскую поликлинику №3. На одного человека требуется две дозы», — уточнили в правительстве Коми.

Прививку сделали 10 человек. Чувствуют они себя удовлетворительно.