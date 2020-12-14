Киев, 14 декабря, 2020, 20:17 — ИА Регнум. Украина в откровенно проигрышном деле о запрете на экспорт леса в ЕС смогла частично отстоять свою позицию, заявил в своем комментарии 14 декабря заместитель министра развития экономики страны Тарас Качка.

Facebook.com /taras.kachka Заместитель министра развития экономики Украины Тарас Качка

ИА REGNUM напоминает, что еще в 2015 году Украина ввела полный запрет на экспорт леса, а ЕС решил оспорить данное решение, заявив, что оно не соответствует соглашению об ассоциации. 12 декабря стало известно решение арбитража по этому делу — Украина, в принципе, может остановить экспорт леса, но должна откорректировать свой запрет от 2015 года в соответствии со статьями соглашения об ассоциации и сотрудничестве с ЕС.

Качка уточняет, что теперь до 11 января Украина должна подать Евросоюзу предложения по выполнению решения, и это будет следующий шаг в поиске обоюдно приемлемого решения по лесу. Он также отметил, что для ЕС запрет Украиной экспорта леса стал Карфагеном, который должен быть разрушен — «слишком много политических усилий было приложено со стороны Брюсселя, чтобы дожать Украину».

«Попытка украинских законодателей формально выполнить условие об ограничении потребления явно не впечатлила арбитров. Особенно когда они с легкостью убедились, что объем потребления древесины в Украине меньше, чем закреплено в законе. Это главный урок для законодателей — объяснение к законопроектам надо писать взвешенно и аккуратно. Поэтому ЕС вроде добивается своей цели — признания запрета экспорта 2015 года таким, что не соответствует требованиям соглашения. Но: это признание не означает, что запрет экспорта нужно отменить», — разъяснил чиновник.

Он добавил, что согласно планам Киева, краеугольным элементом выполнения решения арбитража будет создание «нормального рынка» внутри Украины. Качка заявил, что сейчас в Верховной раде рассматривают законопроект «О рынке древесины», который вводит цивилизованный рынок торговли лесом.

«Мы уже видим первые признаки оздоровления. То есть мы сами понимаем, какой рынок хотим и как хотим торговать. И мы сами, как хотим, так его и регулируем. Кроме того, нам нужно достичь договоренностей с Евросоюзом о том, как контролировать торговлю лесом. Это связано с тем, что главным драйвером вредной вырубки леса является спрос на эту продукцию в ЕС», — добавил заместитель министра развития экономики страны.

ИА REGNUM напоминает, что 17 июня, во Всемирный день борьбы с опустыниванием и засухой в украинских СМИ в очередной раз были опубликованы фотографии последствий массовой вырубки лесов в Карпатах.

«Карпаты, которые лысеют с невероятной скоростью. Как выглядят лысые Карпаты? Пожалуйста, наслаждайтесь», — говорилось в комментарии, где также подчеркивалось, что несмотря на формальный запрет, за последний год объемы незаконных вырубок на Украине выросли в семь раз и достигли почти 120 тысяч кубометров.