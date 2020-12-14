Москва, 14 декабря, 2020, 19:25 — ИА Регнум. Госдума на заседании 15 декабря обсудит во втором, основном чтении законопроект, вводящий повышенные штрафы за оскорбление и хамство, передает корреспондент ИА REGNUM 14 декабря. Инициатива была существенно доработана ко второму чтению.

Duma.gov.ru

Согласно редакции первого чтения, оскорбление — это «унижение чести и достоинства другого лица или унижение достоинства группы лиц, выраженное в неприличной форме или иной унизительной, оскорбляющей общественную нравственность». Определение доработано, добавлено «или иной противоречащей общепринятым нормам морали и нравственности».

Согласно поправкам, штраф за оскорбление в интернете может составить до 1 млн рублей.

Инициатива предполагает новые санкции за клевету. Так, клевета, то есть распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство другого лица или подрывающих его репутацию, согласно документу, влечет наложение административного штрафа на юридических лиц — в размере от 500 тыс. до 3 млн рублей.

Кроме того, поправки предполагают штрафы и для чиновников за хамство. Предполагается штраф в размере от 50 тыс. до 100 тыс. рублей либо дисквалификация на срок до одного года. За повторное совершение такого правонарушения предусматривается штраф в размере от 100 тыс. до 150 тыс. рублей либо дисквалификация на срок до двух лет.