Красноярский край, 13 августа, 2004, 10:39 — ИА Регнум. В конце следующей недели специальная комиссия краевой администрации подведет итоги анализа цен на строительном рынке Красноярского края. Об этом 13 августа сообщил первый зам. губернатора Лев Кузнецов. По его словам, презентация и обсуждение результатов анализа произойдет на заседании Союза строителей края. Кузнецов отметил, что разобраться с ценообразованием в строительстве комиссии поручил губернатор края Александр Хлопонин. Разобравшись с факторами, влияющими на ценообразование, и определив их удельный вес в себестоимости, краевые власти намерены способствовать снижению издержек при строительстве. Конечная цель - сделать жилье более доступным для населения.