Москва, 14 декабря, 2020, 18:57 — ИА Регнум. Разгонный блок «Бриз-М» в составе ракеты-носителя «Ангара» успешно вывел макет полезной нагрузки на расчётную орбиту после запуска с космодрома «Плесецк». Об этом сообщили 14 декабря в пресс-службе Минобороны России.

Mil.ru Запуск ракеты «Ангара»

«Стартовавшая сегодня ракета-носитель тяжёлого класса «Ангара-А5» в установленное время вывела на расчётную геостационарную орбиту неотделяемый габаритно-массовый макет полезной нагрузки», — говорится в сообщении.

Напомним, второй испытательный пуск с космодрома «Плесецк» новой российской ракеты-носителя «Ангара-А5» был проведён сегодня Космическими войсками ВКС России. Ракета стартовала с космодрома в 08:50 по московскому времени.

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