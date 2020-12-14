Москва, 14 декабря, 2020, 18:39 — ИА Регнум. Правительство РФ внесло в Госдуму на ратификацию протокол о внесении изменений в Соглашение между Российской Федерацией и Великим Герцогством Люксембург об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы и имущество от 28 июня 1993 года, передает корреспондент ИА REGNUM 14 декабря.

ИА REGNUM Государственная дума

Корректировки касаются увеличения налога у источника в отношении дивидендов и процентов до 15%, как и в случае с Кипром и Мальтой.

Протокол определил стандартный перечень исключений, в соответствии с которыми в отношении доходов в виде дивидендов и процентов будет применяться льготный режим, устанавливающий ставку налога у источника в размере 5%. Они будут действовать в отношении институциональных инвестиций, а также для публичных компаний, не менее 15% акций которых находятся в свободном обращении, и владеющих не менее 15% капитала компании, выплачивающей указанные доходы, в течение года.

Необходимость внесения изменений в соглашение вызвана изменившимися условиями экономической деятельности и продиктована экономической ситуацией как в Российской Федерации, так и в мире в целом, что в свою очередь вызвало необходимость концентрации финансовых ресурсов для обеспечения принимаемых правительством мер по поддержке населения и экономики страны в свете угрозы распространения новой коронавирусной инфекции, отмечают авторы.