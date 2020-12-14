Челябинск, 14 декабря, 2020, 18:33 — ИА Регнум. В Челябинске для вакцинации населения от гриппа закупили и уже получили дополнительно 77 тыс. доз вакцины. Об этом заявил вице-мэр Сергей Авдеев на совещании в мэрии.

Минобороны России Вакцинация

Все желающие пока могут сделать прививки. Для этого нужно обратиться в прививочный кабинет поликлиники с полисом ОМС и паспортом.

Как сообщало ИА REGNUM, вакцинация от гриппа уже подходит к концу. Ранее прекратили работу мобильные пункты по её проведению.