Москва, 14 декабря, 2020, 18:39 — ИА Регнум. Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сегодня, 14 декабря, объявил о начале разработки доктрины под названием «Русский Донбасс», которая должна стать «платформой идеологического устройства республики» и отражать исторические связи Донбасса с Россией.

Dnronline.su Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин

Пушилин подчеркнул, что это будет программный документ, который отразит основные аспекты культурно-исторического развития региона, мировоззренческую систему населения, менталитет, формирование идеи государственности республики, а также заложит основы образовательных процессов и решений в системе государственного планирования. Речь идет о платформе идеологического устройства республики, подчеркнул Пушилин. Кроме того, в Донбассе рассчитывают, что доктрина «Русский Донбасс» станет рычагом для интеграции региона в российское культурное и экономическое пространство.

Главный редактор ИА REGNUMМодест Колеров высказал свою точку зрения по поводу предлагаемой в ДНР доктрины «Русский Донбасс»:

«Русскому народу, который ведет свою историческую борьбу за выживание и справедливость, в Донбассе не нужно ничего придумывать, чтобы обосновать свою правоту. Прежде всего дело в том, что все полностью земли нынешних ЛНР и ДНР еще в 1918 году, фактически сто лет назад, были промышленной, шахтерской частью российского Великого войска Донского.

В это время казачья верхушка донецкого казачества предательски ориентировалась на германских оккупантов, которые быстро приближались к Войску Донскому по территории Украины. А пролетарская советская республика, которую создали большевики, в первую очередь на юге нынешней Украины и в Донбассе, она называлась Донецко-Криворожская советская республика (ДКСР). Они, создавшие эту республику, понятно, что они были интернациональные революционеры, но в то конкретно время они боролись за целостную Советскую Россию. Так вот, когда казачья верхушка ориентировалась на Германию — эти героически сопротивлялись.

В итоге эта советская русская, по составу интернациональная российская республика, которая успешно, но не долго оборонялась против немцев, большевистской Москвой ради ее национальных, национально-политических экспериментов была добавлена к проекту Советской Украины, чтобы крестьянскую Украину уравновесить пролетарским Донбассом. Создатели ДКСР были, конечно, против, но им заткнули рот. Так вот, помня об этом, сейчас ничего не надо придумывать. Я знаю, что в Донецке, Луганске достаточно людей, которые помнят эти корни. Вот, конечно, демонстративная апелляция к восстановлению справедливости в связи с 1918 годом, с родным для этой части Донбасса Великим войском Донским, той частью Великого войска Донского, которая осталась на стороне Родины, а как мы знаем, казачий генерал Краснов, который в то время, прямо скажем, «вилял задом» в сторону германских оккупантов, он логично и закономерно кончил свою жизнь на службе у Гитлера со всеми вытекающими последствиями. Поэтому «Русский Донбасс» — не изобретение, а возвращение к исторической справедливости, к Войску Донскому».