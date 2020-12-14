Минск, 14 декабря, 2020, 18:12 — ИА Регнум. Несколько десятков участников несанкционированной акции протеста задержаны в Минске, сообщает 14 декабря портал tut.by.

(сс) Homoatrox Протесты в Минске в декабре

Такие данные получены от «правозащитников». Сейчас в милицейских управлениях находятся 70 — 80 задержанных.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, акцию под названием «Марш мудрости» противники политики президента Белоруссии Александра Лукашенко попытались провести в столице республики днём сегодня, 14 декабря.