Москва, 14 декабря, 2020, 18:06 — ИА Регнум. Рост цен на продукты в последнее время трудно объяснить попыткой извлечь сверхприбыль из предновогоднего потребительского ажиотажа. Об этом 14 декабря заявил руководитель Лаборатории социальных исследований Института региональных проблем Петр Кирьян на телеканале «Россия 24».

Дарья Антонова ИА REGNUM Супермаркет

«Самая простая версия о том, что кто-то решил заработать на Новом годе, здесь не очень выдерживает критику. Просто потому что это не совсем новогодняя номенклатура товаров», — заявил Кирьян.

По его мнению, причина состоит в росте отпускных цен у поставщиков.

«Если мы берём те категории товаров, на которые обратил внимание президент, то, во-первых, там был несколько лет тренд на снижение цен. Цена отыгралась вверх, потому что что-то выгоднее экспортировать», — указал он.

«Второй момент: у нас сырьё, если говорить о подсолнечниках, в некоторых регионах… практически 55−60% от производства прошлого года. Это означает, что производители вынуждены закупать сырьё где-то, из стран СНГ, например, либо переплачивать за те запасы, которые есть, чтобы поддерживать объём производства», — пояснил Кирьян.

Ранее президент России Владимир Путин раскритиковал Минэкономразвития за рост цен на социально значимые продукты и призвал не списывать сложившуюся ситуацию на эпидемию коронавируса. В ходе совещания Путин обратил внимание на то, что «цены на сахар выросли на 71% с лишним», на растительное масло — на 23,8%, на зерновые — 19,9%, а на макаронные изделия — 10,5%