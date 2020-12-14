Тюмень, 14 декабря, 2020, 17:54 — ИА Регнум. В Тюменской области помощь волонтёрского центра оказывается не только врачам, работающим в «красной зоне», но и их семьям. Об этом сообщил на Социальном онлайн-форуме «Единой России» депутат Тюменской областной думы Алексей Салмин.

Пресс-служба тюменского отделения партии «Единая Россия» Алексей Салмин сообщает о волонтёрской помощи динороссов Тюменской области

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"Был проанализирован численный состав семей медиков. Порядка 25% тех, кто работает в «красной зоне», имеют многодетные семьи. Именно им было решено уделить особое внимание. До конца года через главных врачей медучреждений более 200 сладких подарков будет передано в такие семьи. В наборах дети найдут мандарины, традиционные сладости, конфеты», — доложил Алексей Салмин.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, тюменские активисты из «Молодой Гвардии «Единой России» помогают делать уроки детям медиков из «красной зоны», а также участвуют вместе с другими волонтёрами в помощи людям, которые находятся на самоизоляции, в рамках работы штаба #МыВместе.

«Единая Россия» провела 14 декабря 2020 года первый Социальный онлайн-форум, который объединил активистов волонтерских центров партии со всех регионов России. Участники форума поделились опытом помощи населению и медикам во время пандемии коронавируса.