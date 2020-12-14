Архангельск, 14 декабря, 2020, 17:51 — ИА Регнум. Архангельская область получила одну тысячу доз вакцины «Спутник V». Как сообщили ИА REGNUM в министерстве здравоохранения региона, в данный момент идет процедура приема препаратов на складе «Фармация», затем вакцина будет распределена по медучреждениям.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцина

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В первую очередь прививку от COVID-19 сделают работники медицинских и образовательных организаций, полиции, общественного транспорта, торговли, а также призывники и студенты.

По словам исполняющего обязанности министра здравоохранения региона Александра Герштанского, в Архангельскую область в этом году и первом квартале 2021 года ожидается поставка достаточно крупной партии вакцины против новой коронавирусной инфекции — всего порядка 15 тысяч доз.

«Как только вся вакцина поступит, вероятнее всего, и начнется масштабная вакцинация всех желающих граждан, не имеющих противопоказаний. Это, напомню, беременность, детский возраст и возраст старше 65 лет, наличие хронических и аутоимунных заболеваний и другие противопоказания, которые определяет лечащий врач», — пояснил Герштанский.

Напомним, в октябре в регион было поставлено 42 дозы антиковидной вакцины. Все они были использованы для иммунизации медиков.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Архангельской области выявили 402 новых случая COVID-19.