Вашингтон, 14 декабря, 2020, 17:50 — ИА Регнум. В Соединённых Штатах поставили первую прививку от коронавируса, написал 14 декабря американский президент Дональд Трамп в Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM Трамп

Трамп «Введена первая вакцина. Поздравляю США! Поздравляю мир!».

https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1338490171801661440

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 12 декабря Трамп пообещал, что вакцинация от коронавируса нового типа в США начнётся в ближайшие сутки. Используется отечественная вакцина корпорации Pfizer.