Калуга, 14 декабря, 2020, 18:07 — ИА Регнум. В Калужской области за минувшие сутки подтверждены два летальных случая среди пациентов с COVID-19. Об этом сообщает 14 декабря корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию областного оперштаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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От осложнений, вызванных COVID-19, умерли житель Боровского района 1952 года рождения и житель Кировского района 1936 года рождения.

Всего с начала пандемии в регионе скончался 131 человек с подтвержденным заражением новой коронавирусной инфекцией.