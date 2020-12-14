Калуга, 14 декабря, 2020, 18:06 — ИА Регнум. В Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 168 человек за последние сутки, сообщает 14 декабря корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию федерального штаба. Накануне в регионе было зарегистрировано 162 подтверждённых случая.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего в Калужской области с начала пандемии положительные результаты тестов подтверждены у 18 тыс. 169 человек, 1111 человек находятся на лечении, 16 тыс. 927 человек выздоровели, 131 человек умер. Больше всего подтверждённых положительных результатов тестов — в Калуге (272), в Обнинске (140), в Кировском районе (83) и в Козельском районе (70)

В стационарах медицинских учреждениях области развернуто 2288 инфекционных коек. На лечении находятся 1812 пациентов, из них 11 — на инвазивной ИВЛ, на неинвазивной ИВЛ — 36, 998 человек — на кислородной поддержке. Свободно 472 инфекционных койки, или 20,6%.