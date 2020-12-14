Вологда, 14 декабря, 2020, 17:37 — ИА Регнум. Вологодская область получила первую партию вакцины «Спутник V» — более тысячи доз. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцина

«Задачу привить не менее 30% населения области поставило Министерство здравоохранения. В предыдущие две недели мы подготовили медучреждения к старту вакцинации. Провели большую работу по определению медучреждений, закупке холодильного оборудования и обеспечению транспортировки вакцины со складов Москвы и Санкт-Петербурга до Вологды и Череповца, а затем непосредственно до медицинских учреждений. Сейчас приступаем к массовой иммунизации», — рассказал губернатор региона Олег Кувшинников.

Вакцинацию проведут в три этапа. Первыми привьют медицинских работников, непосредственно работающих с коронавирусными пациентами и с подозрением на эту инфекцию, не болевших и не имеющих антител к COVID-19, затем педагогов и социальных работников. Для получения поствакцинальной защиты, им будут сделаны две прививки с интервалом в 21 день.

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Прививочные пункты уже развернуты на базе Вологодской городской поликлиники № 1 и Медсанчасти «Северсталь». Следующие 11 будут организованы в Вологодской городской поликлинике № 2, Череповецкой городской больнице и Череповецкой городской поликлинике № 1, а также в центральных районных больницах Устюженского, Великоустюгского, Тотемского, Грязовецкого, Шекснинского, Вытегорского и Сокольского районов. В регион вакцина будет поступать дважды в месяц. В ближайшее время планируется привить две тысячи жителей области, в том числе 1600 медицинских работников, 200 работников образования и 200 работников социальной сферы. Следующими начнут прививать работников общественного транспорта, учреждений жизнеобеспечения, коммунальной сферы, волонтеров и полицейских.

Добавим, за минувшие сутки на Вологодчине выявлено 366 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией.