Кострома, 14 декабря, 2020, 17:36 — ИА Регнум. На частный памятник Ленину в Костроме надели защитную маску. Фотографию бюста на улице Московской очевидцы выложили в группе «ВКонтакте» «Кострома», сообщает ИА REGNUM.

группа «Кострома» «ВКонтакте» Памятник Ленину в Костроме

Пост вызвал неоднозначную реакцию костромичей — часть горожан возмутились поступком владельцев памятника, одного из комментаторов увиденное вдохновило на короткое стихотворение. В костромском отделении КПРФ идею с маской оценили. По мнению лидера костромских коммунистов Валерия Ижицкого, Владимир Ильич в таком виде «актуален» и воспринимается народом «как живой человек».

«Никого из партии это не оскорбило. Единственное, маска у Владимира Ильича Ленина неправильная, синего цвета. Мы ему сошьем красную. Вся эта история говорит о том, что Ленина воспринимают как человека, который живёт среди нас, и это хорошо», — сказал в беседе с корреспондентом ИА REGNUM Ижицкий.

Отметим, что в советские времена, по данным историка Константина Воротного, в Костромской области насчитывалось как минимум 30 памятников Ленину, снос памятников продолжался с 1990-х до 2000-х годов. Наибольшей популярностью в Костроме пользуется памятник Ленину в Центральном парке, поставленный на гранитное основание так и не созданного памятника в честь 300-летия дома Романовых.

А вот в соседнем Ярославле вольности с бюстом Ленина коммунисты не оценили. После того, как в одном из ресторанов Ленина покрасили в жёлтый цвет, депутат от КПРФ написал заявление в полицию и заставил вернуть вождю первоначальный облик.