Москва, 14 декабря, 2020, 18:36 — ИА Регнум. С 1 января 2021 года социальное обслуживание отдельных категорий жителей Москвы может быть ограничено. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил информированный источник в социальных службах столицы.

Dszn.ru Соцработник и пенсионер

По его словам, речь идет о доставке продуктов питания отдельным категориям граждан. Некоторых граждан могут лишить права пользоваться данной услугой, а в качестве альтернативы им придется воспользоваться доставкой, которую предоставляют коммерческие структуры.

По словам соцработника, подобная инициатива исходит от руководства департамента труда и социальной защиты населения Москвы.

Напомним, что в Москве есть несколько категорий граждан, которые имеют право на бесплатные социально-медицинские и санитарно-гигиенические услуги от города. Соцработники среди прочего приносят лекарства и продукты питания. «Нам сказали, что с 2021 года нам запретят приносить продукты питания. Люди должны будут заказывать их через службу доставки у сетевиков. Не знаю, как они будут это делать. У большинства кнопочные телефоны, нет компьютеров. Да и обмануть могут легко», — рассказал ИА REGNUM соцработник.

Редакция ИА REGNUM обратится в департамент труда и соцзащиты за разъяснениями. Добавим, ранее в ведомстве отмечали, что социальные услуги для жителей столицы останутся бесплатными. Однако пожилые люди жалуются, что с них уже берут оплату.