В Белгородской области прививки от COVID-19 сделали уже 200 медиков
Белгород, 14 декабря, 2020, 17:35 — ИА Регнум. 200 медицинских работников прошли вакцинацию против COVID-19 в минувшие выходные в Белгородской области. Иммунизация проходила на двух площадках, сообщила журналистам на брифинге 14 декабря заместитель губернатора Наталия Зубарева.
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Белгороде «Спутник V» получили 150 медиков из городской больницы №2, областных инфекционной и детской больниц, поликлиник Белгорода, скорой медицинской помощи и Белгородской ЦРБ. В Старом Осколе провакцинированы 50 человек из числа окружной больницы и станции скорой помощи. В Белгородскую область поступило ещё 800 до вакцины.
Массовая вакцинация жителей региона начнётся после иммунизации работников из профессий групп риска. Заявки на добровольную вакцинацию можно будет оставлять через сайт департамента здравоохранения.