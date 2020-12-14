Ярославль, 14 декабря, 2020, 17:30 — ИА Регнум. Депутаты Ярославской областной думы приняли решение провести совещание по вопросу реорганизации маршрутной сети в городе Ярославле в закрытом режиме. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Ярославская областная дума

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с инициативой обсудить волнующий общественность вопрос выступил председатель думы Алексей Константинов. Однако выяснилось, что совещание пройдёт без прессы.

«В виду сложившейся эпидемиологической обстановки и действия распоряжения председателя Ярославской областной Думы об ограничении доступа в здание Ярославской областной Думы ( от 18.03.2020 г. ) совещание проводится с участниками обсуждения без приглашенных лиц. По итогам совещания представителям СМИ свои комментарии готов дать заместитель председателя Думы Виктор Волончунас», — сообщили в Ярославской областной думе.

Предоставить запись совещания в думе также отказались. Не будет и прямой трансляции, которая ведётся в дни заседания самой думы и комитетов.

Судя по всему, руководство думы опасается политизации горячей транспортной темы накануне выборов в Госдуму России. Как ранее сообщало ИА REGNUM, в городе ведётся сбор подписей против инициативы мэрии, а также за отставку самого мэра.