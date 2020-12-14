Архангельск, 14 декабря, 2020, 17:20 — ИА Регнум. В Первой горбольнице Архангельска разместят стационар для ковидных больных — учреждение готовит к открытию сто инфекционных коек. Об этом ИА REGNUM сообщили в оперативном штабе по коронавирусу.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Как пояснил исполняющий обязанности министра здравоохранения региона Александр Герштанский, Первая городская клиническая больница имени Е.Е. Волосевич имеет все необходимые ресурсы, чтобы без ущерба для работы других отделений развернуть инфекционные койки.

«Ни одно отделение, в том числе и сосудистый центр, не останавливает свою деятельность и не снижает объемы оказания помощи. Что касается пациентов с сосудистой патологией, то они по-прежнему будут получать необходимое лечение как на базе сосудистого центра ПГКБ, так и в кардиологическом отделении Архангельской областной клинической больницы», — пояснил глава министерства

Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки в Архангельской области было выявлено 402 больных COVID-19.