Резкое подорожание продуктов в РФ объяснили двумя вескими причинами
Москва, 14 декабря, 2020, 17:18 — ИА Регнум. Резкий рост цен на продукты за последнее время имеет несколько причин, связанных с проблемами на стороне предложения. Об этом 14 декабря заявил руководитель Лаборатории социальных исследований Института региональных проблем Петр Кирьян на телеканале «Россия 24».
«Прежде всего, выросли отпускные цены у поставщиков. Соответственно, оптовое звено и розница частично транслировали рост этой цены», — заявил Кирьян.
«Если мы берём те категории товаров, на которые обратил внимание президент, то, во-первых, там был несколько лет тренд на снижение цен. Цена отыгралась вверх, потому что что-то выгоднее экспортировать», — указал он.
Второй аспект состоит в том, что по некоторому сырью в России образовался дефицит.
«Если говорить о подсолнечниках, в некоторых регионах… практически 55−60% от производства прошлого года. Это означает, что производители вынуждены закупать сырьё где-то, из стран СНГ, например, либо переплачивать за те запасы, которые есть, чтобы поддерживать объём производства», — пояснил Кирьян.
Ранее президент России Владимир Путин раскритиковал Минэкономразвития за рост цен на социально значимые продукты и призвал не списывать сложившуюся ситуацию на эпидемию коронавируса. В ходе совещания Путин обратил внимание на то, что «цены на сахар выросли на 71% с лишним», на растительное масло — на 23,8%, на зерновые — 19,9%, а на макаронные изделия — 10,5%