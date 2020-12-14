Москва, 14 декабря, 2020, 17:18 — ИА Регнум. Резкий рост цен на продукты за последнее время имеет несколько причин, связанных с проблемами на стороне предложения. Об этом 14 декабря заявил руководитель Лаборатории социальных исследований Института региональных проблем Петр Кирьян на телеканале «Россия 24».

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Подсолнухи

«Прежде всего, выросли отпускные цены у поставщиков. Соответственно, оптовое звено и розница частично транслировали рост этой цены», — заявил Кирьян.

«Если мы берём те категории товаров, на которые обратил внимание президент, то, во-первых, там был несколько лет тренд на снижение цен. Цена отыгралась вверх, потому что что-то выгоднее экспортировать», — указал он.

Второй аспект состоит в том, что по некоторому сырью в России образовался дефицит.

«Если говорить о подсолнечниках, в некоторых регионах… практически 55−60% от производства прошлого года. Это означает, что производители вынуждены закупать сырьё где-то, из стран СНГ, например, либо переплачивать за те запасы, которые есть, чтобы поддерживать объём производства», — пояснил Кирьян.

Ранее президент России Владимир Путин раскритиковал Минэкономразвития за рост цен на социально значимые продукты и призвал не списывать сложившуюся ситуацию на эпидемию коронавируса. В ходе совещания Путин обратил внимание на то, что «цены на сахар выросли на 71% с лишним», на растительное масло — на 23,8%, на зерновые — 19,9%, а на макаронные изделия — 10,5%