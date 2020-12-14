Ярославль, 14 декабря, 2020, 17:13 — ИА Регнум. Учредитель фонда помощи хосписам «Вера» Нюта Федермессер заявила о «жутких» условиях жизни умственно отсталых детей в Ярославской области. Федермессер посетила Ярославскую область в преддверии заседания экспертного совета Ярославской области по паллиативной помощи, которое пройдет 23 декабря. Об этом сообщает сайт Общероссийского народного фронта.

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Федермессер является автором проекта ОНФ «Регион заботы». В ходе рабочей поездки она изучила ситуацию в Рыбинском психоневрологическом интерната и Гаврилов-Ямском детском доме-интернате для умственно отсталых детей. Известная общественница уже была в доме-интернате. На этот раз она не увидела никаких положительных изменений в жизни подопечных.

«Здесь в жутких условиях живут очень тяжелые дети, которых, несмотря на ковид и короткий жизненный прогноз, по достижении 18-летнего возраста комитет по социальной защите Ярославской области переводит во взрослую организацию. Хотя на самом деле эти 18-летние «взрослые» по своим физическим и психическим параметрам остаются детьми. Они не могут самостоятельно передвигаться, живут на руках у персонала, к которому привыкли, они эмоционально очень лабильны и от любых значительных изменений в жизни могут впадать в состояние стресса», — сказала Нюта Федермессер.

Федермессер рассказала, что при посещении Рыбинского психоневрологического интерната познакомилась с четырьмя такими пациентами, которых недавно перевели сюда. Общественница поделилась шокирующими подробностями.

«Ребята очень слабые. Они в стрессе, испуганные, но при этом очень контактные. Все маловесные, им 18 лет, но каждый из них весит не более 20 килограмм. Они очень нуждаются в общении, в заботливом отношении, в теплоте», — сказала Нюта Федермессер.

Комфортные условия для проживания людей с ментальными нарушениями, по мнению автора проекта ОНФ «Регион заботы», можно создать в научном поселке Борок. Там несколько лет назад была закрыта больница.

Нюта Федермессер посетила также медицинские учреждения Ярославской области. Епископ Рыбинский и Даниловский Вениамин предложил под патронажем Рыбинской епархии организовать койки сестринского и паллиативного ухода. Федермессер осмотрела здания закрытых больниц в Рыбинске и Данилове, где могут быть организованы койки для тяжелобольных людей.

«Для оказания паллиативной помощи не нужно здание, не нужны стены, для этого нужны люди и их знания, и тогда можно вообще обойтись без стационара. Здание Даниловской ЦРБ сейчас практически в разобранном состоянии, где-то сломаны стены, где-то отсутствуют полы, но в целом оно совершенно потрясающее, с большой территорией, и если найти деньги и привести все в порядок, то оно прекрасно подходит для организации сестринского ухода, паллиативной помощи и просто помощи одиноким пожилым людям. В городе преобладает пожилое население, и эта помощь будет становиться все более и более востребованной», — отметила Нюта Федермессер.

Федермессер подчеркнула, что в системе оказания паллиативной помощи региона важно уделять пристальное внимание развитию выездных служб. Также она призвала развивать систему коек сестринского ухода, которая «позволят пожилым людям избежать попадания в дома престарелых».

Экспертный совет по вопросам развития паллиативной помощи в Ярославской области пройдет 23 декабря под руководством губернатора региона Дмитрия Миронова. На нём будет согласована итоговая областная программа развития паллиативной помощи, над которой работали эксперты проекта ОНФ «Регион заботы» совместно с департаментом здравоохранения Ярославской области.