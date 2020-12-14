Екатеринбург, 14 декабря, 2020, 17:07 — ИА Регнум. Посольство США в Москве прокомментировало информацию о возможном закрытии генеральных консульств во Владивостоке и Екатеринбурге. Об этом в дипведомстве сообщили журналистам.

Андрей Алексеев ИА Красная Весна Генеральное консульство США в Екатеринбурге

Как передаёт интернет-газета Znak, в посольстве не стали подтверждать ранее опубликованные в СМИ предположения. Дипведомство напомнило, что ранее приостановило работу генконсульства во Владивостоке, а деятельность посольства в Москве и генконсульства в Екатеринбурге была ограничена.

«С тех пор мы продолжаем оценивать наши дипломатические планы и укомплектованность персоналом, руководствуясь соображениями защиты здоровья, безопасности и выполнения своих задач», — сообщили изданию в пресс-службе посольства.

Как сообщало ИА REGNUM, США ограничили работу посольства и генконсульств из-за эпидемиологической ситуации, связанной с пандемией COVID-19.