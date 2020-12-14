Гренобль, Франция, 14 декабря, 2020, 17:05 — ИА Регнум. Во Франции несколько сотен полицейских приняли участие в протестах против «равнодушного отношения» к ним администрации президента страны Эммануэля Макрона, ранее признавшего существование проблемы «полицейского насилия» на протестах в Париже против Закона о глобальной безопасности.

(сс) Patrice CALATAYU Французская полиция

Как сообщает Le Figaro, в понедельник, 14 декабря, 523 полицейских в департаменте Изер, из которых 132 работают в его административном центре — городе Гренобль, вышли на протесты против политики президента Франции, который, по их мнению, «совсем бросил полицию».

Напомним, 4 декабря после протестов в Париже против закона о глобальной безопасности, вводящего наказание вплоть до двух лет лишения свободы за распространение фотографий полицейских, Макрон заявил, что не существует единого взгляда на термин«полицейское насилие», и призвал жителей страны «помочь» ему справиться с этой «проблемой».

Как сообщало ИА REGNUM, 7 декабря два профсоюза полиции потребовали аудиенции у министра внутренних дел Франции Жеральда Дарманена, чтобы «прояснить президентские настроения» после того, как лидер государства признал существование в стране проблемы «полицейского насилия».