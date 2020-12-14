Москва, 14 декабря, 2020, 16:45 — ИА Регнум. Переговоры с руководством Боснии и Герцеговины российского министра иностранных дел Сергея Лаврова состоятся 14−15 декабря, сообщили 14 декабря в пресс-службе МИД РФ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Министр иностранных дел России Сергей Лавров

В частности, Лавров в ходе визита встретится с председателем президиума Боснии и Герцеговины Милорадом Додиком (он также является президентом входящей в состав Боснии и Герцеговины Республики Сербской). Москва и Сараево обсудят вопросы торговли, политическую обстановку, культурно-гуманитарное вопросы.

В рамках 25-й годовщины подписания Дейтонскиго соглашения Москва и Сараево обсудят ключевые вопросы «постконфликтного урегулирования». При этом российская сторона напомнит о важности обеспечить широкие полномочия Республики Сербской.

Напомним, Дейтонские, или Общее рамочное соглашение о мире в Боснии и Герцеговине, положили конец гражданской войне в Боснии и Герцеговине (1992—1995 гг.).

Соглашение было подписано 14 декабря 1995 г. в Париже президентом Боснии и Герцеговины Алиёй Изетбеговичем, президентом Сербии Слободаном Милошевичем и президентом Хорватии Франьо Туджманом. Дейтонским оно называется, поскольку в ноябре 1995 г. было согласовано в американском городе Дейтоне.