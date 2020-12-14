Кострома, 14 декабря, 2020, 16:43 — ИА Регнум. В 2021 году в Костроме появится памятник жертвам ядерных катастроф и аварий — сообщает сетевое издание «ГородОК. Новости Костромы».

Администрация Костромы Макет памятника

Инициатором проекта выступает областная общественная организация «Союз Чернобыль». Макет памятника создал костромской скульптор Андрей Лебедев.

Центральную часть 4-метрового памятника займут трубы, символизирующие графитовые стержни реактора, основа монумента выполнена из бетона тёмно-серого цвета. Центральную композицию будет обрамлять обруч с тремя щитами «Семипалатинск», «Чернобыль», «ПО «Маяк».

Установить памятник планируется в сквере Героев-чернобыльцев рядом с домом № 51 по проспекту Мира. Субсидии на проект — более 460 тысяч рублей общественники получили из бюджета города и области.

Напомним, разговоры об установке памятника чернобыльцам ведутся в Костроме как минимум с 2016 года. Ранее был создан другой макет монумента в виде земного шара, окружённого с трёх сторон щитами. Однако, костромичи не поддержали этот вариант и позже макет был отправлен на доработку. Всего в Костромской области проживает 600 ликвидаторов и пострадавших в аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году.