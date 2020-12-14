Ярославль, 14 декабря, 2020, 16:45 — ИА Регнум. Продовольственные товары в Ярославской области в ноябре по отношению к октябрю подорожали на 1,2%. Это на 0,1 процентного пункта ниже, чем в среднем по России, сообщили в правительстве Ярославской области.

Сахар

В ноябре масло подсолнечное подорожало в среднем на 11,6%, сахар — на 9%, мука — на 4,6%. Власти региона уверяют, что ситуация в Ярославской области лучше, чем в целом по России.

«Стоимость минимального набора продуктов питания на конец ноября в нашем регионе — 4,2 тысячи рублей, что на 3 процента ниже, чем в среднем по стране, и на 7 процентов ниже, чем по ЦФО, — рассказала заместитель директора департамента агропромышленного комплекса и потребительского рынка Валентина Шишина. — Наш департамент всеми доступными способами сдерживает рост цен, динамика которых в Ярославской области стабильно соответствует общероссийским тенденциям.»

В ноябре в Ярославской области снизились цены на апельсины, яблоки, чеснок, свеклу и морковь.