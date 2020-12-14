Макрон рассказал другим лидерам, как справиться с пандемией SARS-CoV-2
Париж, 14 декабря, 2020, 16:46 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон в своем выступлении по поводу 60-летия образования Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) призвал лидеров других стран в первую очередь вкладывать «в науку» и международное «сотрудничество», а не заниматься «заговорами» и «национализмом».
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Как сообщает Le Figaro, в понедельник, 14 декабря, Макрон принял участие в церемонии в Париже, посвященной 60-летию ОЭСР. «Демографический, технологический и климатический кризисы, кризисы, связанные с неравенством, были усугублены пандемией», — заявил президент.
Как сообщало ИА REGNUM, 14 декабря Макрон проведёт встречу с авторами Гражданской конвенции по климату, которые обвиняют лидера государства в неоправданном изменении положений документа по борьбе с изменением климата.