Париж, 14 декабря, 2020, 16:46 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон в своем выступлении по поводу 60-летия образования Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) призвал лидеров других стран в первую очередь вкладывать «в науку» и международное «сотрудничество», а не заниматься «заговорами» и «национализмом».

Иван Шилов ИА REGNUM Эммануэль Макрон

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Как сообщает Le Figaro, в понедельник, 14 декабря, Макрон принял участие в церемонии в Париже, посвященной 60-летию ОЭСР. «Демографический, технологический и климатический кризисы, кризисы, связанные с неравенством, были усугублены пандемией», — заявил президент.

Эммануэль Макрон «В этой связи я верю в науку, факты, экспертное независимое мнение больше, чем в заговоры, манипуляции информацией и мракобесие. Я верю в свободное сотрудничество, выборочное и разумное, больше, чем в национализм и жесткую силу».

Как сообщало ИА REGNUM, 14 декабря Макрон проведёт встречу с авторами Гражданской конвенции по климату, которые обвиняют лидера государства в неоправданном изменении положений документа по борьбе с изменением климата.