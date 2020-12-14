Москва, 14 декабря, 2020, 16:06 — ИА Регнум. Прирост энергопотребления в Штатах в 2021 году, скорее всего, не превысит 1%. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 14 декабря заявил доцент кафедры экономики промышленности РЭУ имени Г. В. Плеханова Олег Каленов.

Иван Шилов ИА REGNUM Экономика США

«На перспективы энергопотребления в следующем году существенное влияние продолжит оказывать эпидемиологическая обстановка, динамика которой пока слабо поддается прогнозам, а также рост объемов производства, — сказал Каленов. — Очевидно, что коронавирус одномоментно никуда не пропадет, поэтому в 2021 году общемировые темпы роста потребления электроэнергии будут более низкими и составят около 3%. И это при том, что ожидаемый мировой темп роста ВВП будет на уровне 5,2%. Однако рост будет неравномерным. Основная его часть придется на азиатские страны — Китай и Индию, которые быстрее всех смогли адаптироваться к жизни в новых коронавирусных реалиях».

Как полагает Каленов, в Европе увеличение спроса на электроэнергию составит около 2%.

«Наименьшие темпы прироста будут в США, чья экономика показала беспрецедентное обрушение в 2020 году и вряд ли сможет быстро восстановиться. Прирост энергопотребления в Штатах в 2021 году, скорее всего, не превысит 1%», — сказал Каленов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Каленов объяснил, что ситуация с мировым энергопотреблением постепенно начинает стабилизироваться.