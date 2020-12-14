Москва, 14 декабря, 2020, 15:56 — ИА Регнум. Срок действия госпрограммы поддержки авиакомпаний будет продлён, сообщает 14 декабря сайт правительства России.

Дарья Антонова ИА REGNUM Самолет в аэропорту

Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Прежнее постановление предусматривало выплату субсидий из-за экономических потерь, которые понесли авиакомпании во время пандемии коронавируса, с февраля по июль 2020 года. Новое решение продлит выплаты до ноября.

Постановление также увеличивает размер расходной ставки, которая применяется для расчёта субсидии, с 365 до 685 рублей. Для авиаперевозчиков, работающих на Дальнем Востоке, будет применяться повышающий коэффициент. Средства господдержки можно использовать на зарплаты авиационному персоналу (не менее 60% от общего объёма субсидии), лизинговые платежи (не более 30% от общего объёма), оплату стоянки воздушных судов (не более 10% от общего объёма). Также допускаются оплата расходов на операционную деятельность и содержание имущества.

В правительстве напомнили, что в мае на поддержку авиакомпаний уже выделили 23,4 млрд рублей. Новые расходы будут также покрыты из этих средств.

Кроме того, правительство продлило программу поддержки аэропортов.