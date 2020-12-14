Москва, 14 декабря, 2020, 15:54 — ИА Регнум. Российским туристам разрешат переносить уже купленные туры с кешбэком до 31 декабря 2021 года. Это можно сделать, если в регионе, куда собираются ехать туристы, введены ограничения из-за коронавируса, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Иван Шилов ИА REGNUM Байкал

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Проект постановления правительства РФ, подготовленный Ростуризмом, размещен на портале нормативных правовых актов.

Одна из причин такого решения властей — ограничительные меры, введенные на новогодние праздники в Санкт-Петербурге, с 25 декабря по 10 января.

Как сообщало ИА REGNUM, второй этап программы возвращения кешбэка за туры по России должен был действовать до 10 января 2021 года.

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