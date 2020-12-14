Москва, 14 декабря, 2020, 15:40 — ИА Регнум. Большинство жителей России (62%) убеждены, что нужно стремиться к всеобщему ядерному разоружению. Противоположного мнения придерживаются 27%, приводит данные Фонд «Общественное мнение».

Цитата из х∕ф «На следующий день». Реж. Николас Мейер. 1983. США Ядерный гриб

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Считают возможным в ближайшие 20−30 лет всеобщее ядерное разоружение 36% опрошенных. 48% полагают, что это невозможно.

По мнению 76% граждан, ядерное оружие нужно России для защиты и обеспечения безопасности страны (36%), сдерживающий фактор для поддержания равновесия в мире (22%), у страны много недоброжелателей (9%).

Опрос по телефону проведен 20−22 ноября 2020 года среди 1000 граждан РФ старше 18 лет. Статпогрешность не превышает 3,8%.

Как сообщало ИА REGNUM, более половины жителей России (53%) считают, что в мире существует угроза военного конфликта с применением ядерного оружия.

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