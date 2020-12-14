Москва, 14 декабря, 2020, 15:26 — ИА Регнум. Законопроект о повышенных компенсациях в размере 10 тыс. рублей ежемесячно для опекунов престарелых родственников Счётная палата (СП) назвала социально несправедливым. Об этом говорится в материалах СП.

Алексей Корин. Старуха у окна (фрагмент). 1900

«Это несправедливо по отношению к другим гражданам, которые ухаживают за нетрудоспособными пожилыми людьми без оформления статуса опекуна (попечителя)», — сообщили в ведомстве.

В Счётной палате пояснили, что ежемесячная компенсационная выплата им будет выплачиваться по-прежнему в размере 1,2 тыс. рублей.

Кроме того, отметили в СП, в законопроекте не определены источники и порядок исполнения расходных обязательств на выплату компенсаций опекунам.

Как сообщало ИА REGNUM, законопроект о повышенных компенсациях в размере 10 тыс. рублей ежемесячно для опекунов престарелых родственников в начале ноября внесли в Государственную думу депутаты фракции ЛДПР во главе с Игорем Лебедевым и Ярославом Ниловым.

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