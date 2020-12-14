Санкт-Петербург, 14 декабря, 2020, 15:30 — ИА Регнум. По данным туроператоров Санкт-Петербурга, российскими туристами аннулированы 95% экскурсионных туров в Северную столицу, ранее забронированных на новогодние праздники. Общая сумма отмененных бронирований составила около 223 млн рублей.

Дарья Драй ИА REGNUM Выброшенная маска на улице Петербурга

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Такие данные получены региональным отделением Российского союза туриндустрии в результате опроса 34 туроператоров после того, как стало известно о введенных в Петербурге ограничениях и запретах на период новогодних праздников.

«15 компаний заявили о том, что у них аннулировано 100% туров с датами заезда с 30 декабря по 10 января», — сообщает «Интерфакс».

Напомним, 3 декабря вице-губернатор Санкт-Петербурга Евгений Елин прямо призвал туристов не приезжать в город на Новый год для профилактики распространения коронавируса.

В РСТ общее падение турпотока в Петербург оценивается примерно в 80% от уровня 2019 года. Там заявляют, что«для многих туроператоров потери выручки и недополученная прибыль могут стать фатальными», и настаивают на мерах поддержки отрасли со стороны государства.

В частности, РСТ предлагает рассмотреть возможность выплаты прямых субсидий на зарплаты, предоставления льгот по налогообложению за 2020 год и других мер.

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Напомним, с 30 декабря по 10 января в Петербурге запрещается доступ посетителей в музеи, театры, концертные залы, в зоопарк; запрещается проведение в помещениях любых мероприятий численностью более 50 человек.

Также запрещается деятельность в области перевозки пассажиров автобусами по туристическим или экскурсионным маршрутам.

Добавим, что Северо-Западное отделение РСТ просит Смольный разрешить перевозки пассажиров автобусами по туристическим или экскурсионным маршрутам с соблюдением требований Роспотребнадзора.