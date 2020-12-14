Варшава, 14 декабря, 2020, 15:14 — ИА Регнум. Социологический центр IBRiS провел в Польше исследование по поводу симпатий населения республики к политическим партиям. Правящие консерваторы из «Право и справедливость» удерживает лидерство. Об этом передает Onet.pl.

Флаг Польши

Так, если бы парламентские выборы прошли в воскресенье 13 декабря, в них бы приняли участие 49,2% жителей Польши, обладающих избирательным правом. Победителем оказалась бы правящая партия «Право и справедливость», которая заручилась бы поддержкой 34% избирателей. На втором месте оказались бы их главных конкуренты из либеральной оппозиции — «Гражданская платформа» с 23,4% голосов. Замыкает тройку лидеров движение «Польша 2050» с поддержкой в 14,4%.

К «Левым» выразили симпатии 9,7% жителей Польши, Польская народная партия может рассчитывать на 6,2% голосов, если бы выборы состоялись в ближайшее время. А вот националисты из «Конфедерации» набрали бы всего 4%, что ниже пятипроцентного барьера для попадания в парламент. Во время предыдущего опроса «конфедераты» набрали 5,4%.

Опрос проводился 11 и 12 декабря 2020 года на выборке из 1100 респондентов — взрослых жителей Польши из разных регионов.