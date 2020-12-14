Кострома, 14 декабря, 2020, 14:54 — ИА Регнум. В Костромской области ожидают снижения турпотока в 2020 году на 30−40%. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в департаменте экономического развития региона.

Наталья Диева Музей-заповедник Щелыково в Костромской области

Для сравнения, в 2019 году область посетили 917 тысяч туристов. По предварительным прогнозам в текущем году регион примет не более 500 тысяч гостей. Снижение поступлений в бюджет от сферы туризма в профильном департаменте уже подсчитали — оно составило 100 млн рублей.

«По прогнозным показателям турпоток в 2020 году составит около 500 тысяч человек, что составляет 60−70% от уровня прошлого года. Прогнозы по снижению турпотока совпадают с общероссийскими ожиданиями. Но окончательных цифр пока нет. Сфера туризма приносит в бюджет региона 1 млрд. рублей. По оценке в 2020 г. снижение бюджетных доходов составило 10%», — рассказала первый заместитель директора департамента экономического развития Костромской области Ирина Пахтушкина.

При этом, в новогодние праздники Кострома ожидает «большого наплыва» туристов из Москвы и Санкт-Петербурга. Конкретные цифры в департаменте назвать затруднились:

«В этот новогодний период в Костроме, благодаря строжайшим противоэпидемическим мерам, которые введены в Москве и Санкт-Петербурге, по информации от наших гостиниц, ожидается большой наплыв туристов из столичных городов. Сколько их будет — покажет время», — добавила Пахтушкина.

По мнению эксперта, запрет на проведение массовых мероприятий в новогоднюю ночь и выходные дни в январе 2021 года никак не повлияет на поведение и интересы туристов. Гости как и раньше пойдут в музеи, театры, филармонию и на уличные ярмарки, которые начнут работать в области с 14 декабря.