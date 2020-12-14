Калуга, 14 декабря, 2020, 14:56 — ИА Регнум. Вопросы рекультивации калужского полигона твердых бытовых отходов, который эксплуатировался с 1972 года и был закрыт в январе 2017 года в рамках национального проекта «Экология» федерального проекта «Чистая страна», стали 14 декабря предметом особого внимания участников заседания регионального правительства, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Мусорный полигон

По информации заместителя министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства области Руслана Маилова, стоимость муниципального контракта на рекультивацию объекта составляет 494,5 млн рублей, включая средства федерального, областного и муниципального бюджетов. Срок окончания работ — 20 декабря 2021 года. Объем субсидии из федерального бюджета на 2020 год предусмотрен в размере 234,3 млн рублей. На 2021 год федеральные средства предусмотрены в размере 235,1 млн рублей. В настоящее время в стадии завершения находится первый этап рекультивации — отвод ручья за территорию тела полигона. Параллельно начаты работы второго технического этапа рекультивации — устройство обводного коллектора и стабилизации тела полигона. В данный момент на объекте продолжаются работы по перемещению свалочных масс, формированию тела полигона и устройству защитного экрана.

Достижение показателей федерального проекта запланировано на 2021 год. Ключевым результатом реализации проекта должно стать улучшение качества жизни 342 тыс. человек в связи с ликвидацией опасного объекта накопленного экологического вреда.

В Калужской области муниципальными образованиями проводится активная работа по подготовке проектно-сметной документации на рекультивацию выведенных из эксплуатации полигонов. В регионе насчитывается 19 полигонов ТБО. 12 полигонов в 2021 году будут иметь положительные заключения экологической и строительной экспертиз и начнут рекультивироваться. В 2022 году планируется обеспечить завершение проектирования остальных шести объектов.