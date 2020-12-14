Москва, 14 декабря, 2020, 14:46 — ИА Регнум. Признаки отравления, описанные немецкими специалистами, могут проявляться при употреблении деревенского самогона. Об этом заявил разработчик боевой отравляющей системы «Новичок» Леонид Ринк, 14 декабря комментируя публикацию британской газеты The Sunday Times о якобы повторной попытке отравления блогера Алексея Навального.

Цитата из к/ф «Самогонщики». Реж. Леонид Гайдай. 1962. СССР Самогон

Он отметил, что немецкие эксперты сообщили об обнаружении в организме Навального этилгексилфосфата. Это вещество, которое придает пластикам термические противопожарные свойства. Спирт может поглощать это вещество из стенок тары.

Сельские самогонщики могут держать самогон в пластмассовых, а не в стеклянных бутылях. И так этилгексилфосфат попадает «клиентам», сказал Ринк РИА Новости.

«Они — нам, а я им — теорию легкую и доступную. И деревенские самогонщики сразу при деле», — объяснил эксперт.

Он добавил, что иностранные журналисты публикуют «чушь собачью», и всерьёз реагировать на такие материалы нельзя.

Ранее The Sunday Times написала о попытке убийства Навального, якобы предпринятой сотрудниками российских спецслужб перед перевозкой блогера на лечение в Германию. Никаких доказательств такой версии приведено не было.