Ново-Огарево, Московская область, 14 декабря, 2020, 14:36 — ИА Регнум. Активная работа волонтёров «Единой России» в период пандемии способствует укреплению престижа партии. Об этом 14 декабря заявил президент России Владимир Путин на встрече с участниками социального онлайн-форума волонтеров партии «Единая Россия».

Kremlin.ru Президент России Владимир Путин во время социального онлайн-форума «Единой России»

Следите за развитием событий в трансляции: «Путин на форуме волонтёров – все новости»

«То, что «Единая Россия» включилась самым активным образом в преодоление этих трудностей, с которыми столкнулась страна в период борьбы с коронавирусной инфекцией — чрезвычайно важная вещь», — заявил Путин.

«Уже то, что сейчас звучит здесь, то, что сейчас прорабатывается, то, что делается — чрезвычайно важно для поддержания престижа ведущей политической силы страны», — подчеркнул он.