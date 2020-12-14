Ростов-на-Дону, 14 декабря, 2020, 14:23 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону ликвидировали пожар в жилом доме. Возгоранию был присвоен второй ранг сложности. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МЧС России 14 декабря.

ГУ МЧС России по Ростовской области Пожару был присвоен второй ранг сложности

Сообщение о возгорании в частном секторе по переулку Мигулинскому сотрудники экстренных служб получили примерно в 11:40 мск. Огонь вспыхнул на крыше жилого дома. Существовала угроза распространения пожара на соседние здания.

К месту происшествия было направлено 45 человек и 12 единиц техники. В 13:50 мск была объявлена полная ликвидация пожара на площади 100 кв. метров. Пострадавших нет.