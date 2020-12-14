Москва, 14 декабря, 2020, 14:16 — ИА Регнум. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил ответственных за заключение соглашения между производителями сахара и подсолнечного с торговыми сетями.

Иван Шилов ИА REGNUM Михаил Мишустин

«Здесь хочу, чтобы мы сразу определили — ответственность за заключение соглашений несёт Министерство сельского хозяйства и Министерство промышленности и торговли», — заявил Мишустин 14 декабря на совещании с вице-премьерами.

Он также добавил, что отслеживать исполнение соглашения будет Федеральная налоговая служба (ФНС).

Планируется, производители и торговые сети заключат соглашения до 20 декабря. Договорённости позволят снизить цену поставки и ограничить розничную стоимость товаров.